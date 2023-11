Waterschap ontdekt veel holen en gaten bij extra beverinspectie

Waterschap Rivierenland heeft op vier plaatsen in het gebied rond de grote rivieren holen en gaten van bevers in de dijken gevonden. De schade werd ontdekt tijdens een extra inspectie op beverschade. Zo’n inspectie wordt in het vervolg steeds gehouden voordat het hoogwaterseizoen aanbreekt en de dijken op orde moeten zijn. Want de beschermde knaagdieren veroorzaken steeds meer schade aan dijken, die daardoor kunnen breken, aldus het schap.