Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is „erg blij” dat de Eerste Kamer de spreidingswet gaat behandelen. Dat laat het COA woensdag weten in een reactie. Dinsdag werd de wet, die voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over gemeenten moet zorgen, door de senaat niet controversieel verklaard.