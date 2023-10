Caterpillar behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van grote bouwmachines boekte in het tweede kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen. Het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, werd meer dan 6 procent lager gezet.