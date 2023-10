Sommige afspraken kunnen dinsdag niet doorgaan in ziekenhuis Isala in Zwolle. Rond 07.45 uur is de netstroom uitgevallen, waardoor het ziekenhuis moest overgaan op noodstroom. Niet-noodzakelijke operaties worden afgezegd en in elk geval tot 12.00 uur zijn er geen afspraken mogelijk op de polikliniek.