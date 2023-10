„Onze kinderen zijn in Gaza.” Deze benauwende werkelijkheid spookt door hoofden en harten, onophoudelijk. Amper van de middelbare school gerold, staan 18-, 19- en 20-jarigen nu aan het front. Naast de heftige impact in Gaza is een grondoffensief ook voor het Israëlische thuisfront een zenuwslopende nachtmerrie.