De advocaat van commando Sil A. (44), die terechtstaat voor de smokkel van drugs en de handel in wapens, heeft maandag de militaire rechtbank in Arnhem gewraakt. De verdediging is het niet eens met de beslissing van de militaire kamer om de zaak verder in de openbaarheid te behandelen en niet uit te stellen. De verdediging vindt de rechters vooringenomen en vraagt ze te vervangen.