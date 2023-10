De Ulu Moskee in Utrecht behoort vanaf zaterdag bij het Grootste Museum van Nederland. De beeldbepalende moskee in de Utrechtse wijk Lombok, vlak bij het Centraal Station, opent vanaf die dag regelmatig haar deuren voor bezoekers die het gebedshuis van binnen willen bekijken. De Ulu Moskee is de 22e ‘museumzaal’ van het Grootste Museum.