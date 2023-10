Veel consumenten klagen over de webwinkel TI-84shop. Volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) komt de verkoper van onder meer rekenmachines en PlayStation-spelcomputers de onduidelijke levertijden niet na en is de onderneming ook te laat met terugbetalingen. De toezichthouder eist dat dit voor 7 november is verbeterd, anders volgt een boete.