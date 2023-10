Vergoeding voor test die noodzaak chemo bij borstkanker vaststelt

De basiszorgverzekering vergoedt voortaan testen die kunnen beoordelen of vrouwen ouder dan vijftig jaar chemotherapie nodig hebben tegen beginnende borstkanker. De testen kunnen volgens het Zorginstituut Nederland op basis van het aantal genen van de tumor effectief voorspellen hoe groot het risico is dat de kanker terugkomt. Normaliter krijgen vrouwen met deze beginnende borstkanker na bijvoorbeeld bestraling of een operatie ook nog chemotherapie.