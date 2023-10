De VVD heeft het partijlidmaatschap van Soumaya Sahla, die lid was van de extremistische Hofstadgroep, „met onmiddellijke ingang opgezegd”, meldt de partij. De reden voor de opzegging is een artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat Sahla „ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ontfutseld”.