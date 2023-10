Het dodental als gevolg van een mijnongeval in Kazachstan is gestegen tot 45, melden de autoriteiten van het land. Zaterdag was nog sprake van 32 doden. Hulpverleners proberen nog een overgebleven mijnwerker te vinden die zich vermoedelijk ondergronds bevond toen er een explosie plaatsvond, waarop brand uitbrak. Op dat moment waren 252 mensen aan het werk.