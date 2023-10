Het is nog heel vroeg in de morgen. Ik ga op m’n tenen staan, alsof ik ze daardoor nog langer kan zien. Ik zwaai nog een laatste keer. En weg zijn ze, de twee mannen die ik zojuist op de trein zette. Rugzak, wandelstokken, bergschoenen. De beloofde korte vakantie, cadeau nog voor het behalen van het diploma, is begonnen. Ik gun het ze. Al ben ik ook wel een tikje jaloers. En ondertussen denk ik: kan dit wel. Nu. Terwijl mensen daar…