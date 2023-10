Demissionair premier Mark Rutte vindt, achteraf, dat hij eerder had moeten vertrekken. Dat zei hij zaterdag in het radioprogramma Spuigasten. Hij valt daarmee de nieuwe VVD-partijleider Dilan Yesilgöz bij. Zij zegt in een interview in het Algemeen Dagblad zaterdag dat Rutte te lang is aangebleven en dat daardoor de partij haar VVD-profiel verloor.