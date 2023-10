In Iran is het schoolmeisje overleden dat begin deze maand na een vermoedelijke confrontatie met de zedenpolitie in de metro van Teheran ernstig gewond was geraakt. Het Iraanse persagentschap IRNA meldt dat Armita Geravand stierf als gevolg van hersenschade. De zestienjarige lag de afgelopen 28 dagen in coma in een militair hospitaal.