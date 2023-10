Dagboek uit Israël: Eerst veiligheid, dan dialoog

Be’eri, Nachal Oz, Re’im, Nir Oz, Erez, Zikim, Kfar Aza, Kisufim, Kerem Shalom, Nir Yitzhak… De namen van de Israëlische dorpjes die de laatste weken de krantenkoppen hebben gehaald, betreffen voor het overgrote deel kibboetsen. In het achterhoofd houdend dat slechts 3 procent van Israëls bevolking in kibboetsen woont, kunt u zich voorstellen hoe onevenredig heftig de kibboetsbeweging getroffen is. In Afik, ook een kibboets, is het verdriet groot en de reactie helder: we kunnen het ons niet meer permitteren pacifistisch te zijn. Kop uit het zand.