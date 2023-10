De Russische centrale bank heeft de rente verder verhoogd om de hoge inflatie in het land tegen te gaan. De afgelopen maanden stegen de prijzen in Rusland veel harder dan beleidsmakers willen. Dat komt mede door de forse uitgaven van het Kremlin aan de oorlog in Oekraïne. Diezelfde oorlog zorgt ook voor personeelstekorten die de prijzen de hoogte in duwen.