Lareb: infuus tegen schimmelinfectie kan fataal zijn

Een infuus van amfotericine B, een middel tegen ernstige schimmelinfecties, kan erg gevaarlijk en zelfs fataal zijn, waarschuwt Bijwerkingencentrum Lareb. Het kan het kalium in het bloed verhogen. Een te hoog kaliumgehalte in het bloed oftewel hyperkaliëmie kan leiden tot ernstige spierzwakte en hartritmestoornissen en in zeldzame gevallen tot een hartstilstand. Zes patiënten in Nederland zijn, ondanks behandeling van het te hoge kalium, overleden aan een hartritmestoornis, aldus het centrum.