Een meerderheid van journalisten is niet tevreden over de manier waarop de overheid toegang verleent tot informatie. Dat besluit het onderzoeksinstituut Centerdata na een enquête onder 256 journalisten over hun ervaringen met de Wet open overheid (Woo). Van de ondervraagden zegt 57 procent ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over de medewerking van de overheid bij de zoektocht naar publieke informatie.