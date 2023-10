Vijlbrief tekent voor herstel alle mijnbouwschade in Limburg

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) heeft vrijdag in Heerlen zijn handtekening gezet onder een regeling voor de afhandeling van mijnbouwschade in Limburg. De regeling houdt in dat vanaf volgend jaar alle schade door steenkoolwinning in de voormalige mijnstreken wordt vergoed. Eerst komen zware schades voor vergoeding in aanmerking, later ook lichtere, zoals scheuren in muren. Tot 2026 is hiervoor 19,5 miljoen euro gereserveerd. „Daarna kijken we wat nodig is”, aldus Vijlbrief. Dat hangt af van het aantal aanvragen - waarschijnlijk rond de 10.000 - en de ernst van de schade.