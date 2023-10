De Nederlandse staat en de adoptiebemiddelingsorganisatie hebben gegronde redenen om in cassatie te gaan tegen een uitspraak over een Sri Lankaanse adoptie uit 1992. Dat stelt advocaat-generaal (AG) Gerbrant Snijders in een advies aan de Hoge Raad. Hij geeft het advies de eerdere beslissing van het gerechtshof van Den Haag te vernietigen en de zaak aan een nieuw hof toe te wijzen.