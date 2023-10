Het versoberen van belastingvoordelen voor expats ten gunste van de zogenoemde pechgeneratie van studenten is „zorgelijk”. Dat zei minister van Economische Zaken Micky Adriaansens vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de versobering zodat de studierente voor de groep studenten omlaag kan, zo bleek in de nacht van donderdag op vrijdag.