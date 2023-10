Een poster met een foto van de Israëlische gijzelaar Noga Weiss wordt gezien terwijl leden van de Australisch-Joodse gemeenschap deelnemen aan een bijeenkomst genaamd ”Balloons of Hop”’, die Israëlische gijzelaars vertegenwoordigt die momenteel worden vastgehouden door de Palestijnse groep Hamas, in Sydney op 27 oktober. Duizenden burgers, zowel Palestijnen als Israëli’s, zijn gestorven sinds 7 oktober 2023, nadat Palestijnse Hamas-terroristen, gevestigd in de Gazastrook, het zuiden van Israël binnentrokken in een ongekende aanval die leidde tot een oorlog die Israël aan Hamas verklaarde met vergeldingsbombardementen op Gaza. beeld AFP, David Grey