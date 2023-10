Een groot bronzen beeld van generaal Robert E. Lee uit de stad Charlottesville is in het geheim omgesmolten. Het beeld speelde een rol in de protesten in de stad waarbij in 2017 een dode en 35 gewonden vielen toen een extreemrechtse man met zijn auto inreed op betogers. Tegenstanders van Lee willen van het materiaal „iets nieuws” maken, zegt een van hen in The Washington Post, dat het omsmelten heeft gefilmd.