Kabinetsleden veroordelen het geweldsincident tegen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet in het Belgische Gent. „Van politici blijf je af”, zegt demissionair premier Mark Rutte. Wat Baudet is overkomen is „volstrekt onacceptabel”. Ook minister van Binnenlandse Zaken Hugo de Jonge spreekt van een „grove schande”.