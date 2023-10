Slechte communicatie personeel leidde tot dood gevangene

Een opeenstapeling van fouten heeft geleid tot het fatale incident in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel van maart dit jaar, waarbij een 24-jarige gevangene om het leven kwam. Gebrekkige communicatie tussen personeel van verschillende gevangenissen en binnen de gevangenis in Krimpen is een van die fouten. Relevante informatie over gedetineerden werd niet opgemerkt en niet overgedragen aan medewerkers van de gevangenis, concludeert de onafhankelijke calamiteiten onderzoekscommissie (CALOC) na onderzoek. Het ontbrak in Krimpen ook aan duidelijke afspraken over regievoering.