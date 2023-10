De 35-jarige verdachte van de moord op een 28-jarige vrouw in Apeldoorn heeft het slachtoffer mogelijk uit eerwraak neergestoken, meldt de politie. De politie onderzoekt of de man ook daadwerkelijk uit eerwraak heeft gehandeld. Eerder meldde de politie al dat de steekpartij, die op 5 september plaatsvond, een „gerichte actie in de familiesfeer” was.