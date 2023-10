Reizen met het openbaar vervoer is in de provincie Zuid-Holland aanzienlijk langzamer en duurder dan met de auto. Dat concludeert de Statenfractie van SP op basis van een eigen steekproef. De SP zocht uit hoelang alle Statenleden en fractievertegenwoordigers in Zuid-Holland - in totaal zo’n zeventig mensen - bezig zijn om van hun woonplaats naar het provinciehuis in Den Haag te komen voor vergaderingen.