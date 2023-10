Bedrijven en organisaties zien zich vaker genoodzaakt vervuild water en grond schoon te maken en daar profiteert ingenieurs- en adviesbureau Arcadis steeds meer van. De vraag naar advies over dit soort klussen is groot, meldt topman Alan Brookes bij de cijfers over het derde kwartaal. Dat droeg mede bij aan een hogere omzet en winstgevendheid.