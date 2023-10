Facebooks moederbedrijf Meta Platforms is er afgelopen zomer opnieuw in geslaagd om veel adverteerders te vinden die gebruik wilden maken van de reclamemogelijkheden op de socialemediaplatforms. Volgens kenners laat de onderneming daarmee zien dat het zijn advertentie-inkomsten kan verbeteren en tegelijkertijd fors kan investeren in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI).