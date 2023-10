Het plaveisel voor de hoofdingang van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag is sinds maandag een bijzondere stoeptegel rijker. Het is een tegel met een afbeelding van hét symbool tegen zinloos geweld, het lieveheersbeestje. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) legde de tegel samen met Irma van der Mee, de bedenker ervan.