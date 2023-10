Bewolking in de nacht van zaterdag op zondag verdoezelt het zicht op de verwachte sterrenregen. De meteorenzwerm Orioniden raast door de hemel. In de nacht van zaterdag op zondag is de piek in het aantal meteoren met 22 tot 33 zichtbare vallende sterren per uur. Helaas gooit een dikke laag bewolking roet in het eten, meldt Weeronline.