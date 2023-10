Bestuurders van bedrijven en organisaties in de Verenigde Staten verlaten massaal hun post. Volgens een nieuw rapport van de firma Challenger, Gray & Christmas zijn er dit jaar tot en met september al ruim 1400 topmannen en topvrouwen opgestapt bij Amerikaanse bedrijven. Dat is bijna 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar en het hoogste aantal ooit gemeten in de eerste drie kwartalen van een jaar.