Presidium wacht vonnis niet af: rapport-Arib deze maand openbaar

Bevindingen over het gedrag van voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib worden 31 oktober gepubliceerd, meldt Aribs opvolger Vera Bergkamp namens het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Ruim twee weken later zou de rechter op zijn vroegst oordelen of het rapport wel of niet gepubliceerd mag worden. Arib wil de publicatie van het onderzoek namelijk tegenhouden. Het presidium wacht dat dus niet af: mede vanwege de „over deze kwestie ontstane onrust” wil het bestuur snel duidelijkheid.