Koning kijkt niet anders terug op relatie met Bernhard

Koning Willem-Alexander kijkt niet anders terug op zijn relatie met prins Bernhard nu is bevestigd dat zijn grootvader lid is geweest van de partij van Adolf Hitler. Hun relatie van „grootvader en kleinzoon” is een „hele bijzondere” geweest. „Daar kijk ik met heel veel genoegen op terug en dat zal niet veranderen door een feit dat bijna dertig jaar geleden eigenlijk ook al naar boven was gehaald”, zei de vorst vrijdag tijdens een gesprek met de pers op de laatste dag van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.