VVV’s verwachten geen problemen toeristen door laagwater Wadden

De VVV’s op de Waddeneilanden verwachten geen grote problemen voor vakantiegangers die willen vertrekken of arriveren op een van de eilanden. De rederijen van de veerdiensten hebben iedereen die een plaats had gereserveerd voor vrijdagmiddag gebeld om de voorgenomen afvaart om te boeken. „Ze doen dat altijd geweldig. Voor de rederijen is het uitvallen van veerdiensten niet nieuw”, zegt een medewerkster van de VVV op Terschelling.