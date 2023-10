In een bedrijfspand aan de Frederik van Eedenstraat in Almelo is in de nacht van donderdag op vrijdag brand uitgebroken. De brandweer laat op X weten dat werd opgeschaald naar een grote brand. Er kwam veel rook vrij, de brandweer adviseerde bewoners in de buurt ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten.