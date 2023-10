De rechtbank in Haarlem doet vrijdagmiddag uitspraak in de zaak over de brute ‘vergisontvoering’ in Cruquius (Noord-Holland). De zaak draait om een gewelddadige ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie heeft tegen negen verdachten gevangenisstraffen van vijf jaar en zes maanden geëist en zeven jaar cel tegen de tiende verdachte, die nog voortvluchtig is.