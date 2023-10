Rekenkamer: Amsterdam heeft nog te weinig zicht op algoritmen

In de handleiding die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld om meer grip te krijgen op algoritmen, is nog veel ruimte voor verbetering. Dat concludeert de Rekenkamer Metropool Amsterdam (RMA), die onderzoek deed naar de handleiding die de gemeente vorig jaar opstelde om de algoritmen die de gemeente gebruikt transparanter en inzichtelijker te maken. Amsterdam gebruikt veel algoritmen, bijvoorbeeld voor het scannen van nummerborden voor parkeercontroles of om de WOZ-waarde van woningen te berekenen.