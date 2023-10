Streamingdienst Netflix was donderdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York dankzij goed ontvangen kwartaalresultaten. Tesla moest het juist ontgelden, na bekendmaking van tegenvallende cijfers van de fabrikant van elektrische auto’s. De aandacht van beleggers op Wall Street ging verder vooral uit naar een speech van voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve.