Een Nederlander van 44 jaar is in het Belgische Gistel om het leven gekomen door een ongeval. Twee kinderen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen verkeert in levensgevaar, laat de Belgische federale politie weten. Media in België melden dat het gaat om zijn zonen van 12 en 10 jaar oud, maar dat kan een woordvoerster niet bevestigen.