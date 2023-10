Drugscriminaliteit in Amsterdam dreigt komende 10 jaar te groeien

„De greep van de georganiseerde drugscriminaliteit op Amsterdam dreigt zich de komende tien jaar verder te verstevigen”, schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdag in een brief aan de gemeenteraad. Ze baseert zich op een rapport van het Stedelijk Strategieteam over de toekomst van drugscriminaliteit richting 2035. Dat rapport is opgesteld naar aanleiding van de steeds zichtbaardere effecten van de georganiseerde misdaad in de hoofdstad. „Amsterdammers zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met toegenomen wapengeweld en schokkende liquidaties”, aldus de burgemeester.