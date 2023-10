Duizenden bedrijven in Nederland kunnen mogelijk niet snel genoeg verduurzamen omdat het stroomnet in bijna het hele land vol is, zeggen ondernemerskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Omdat bedrijven op steeds meer plekken moeten wachten totdat ze een nieuwe of zwaardere aansluiting kunnen krijgen, lopen hun verduurzamingsplannen vertraging op.