Grote tentoonstelling over Indonesië in De Nieuwe Kerk Amsterdam

In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is vanaf zaterdag een grote tentoonstelling over Indonesië te zien. De tentoonstelling staat niet stil bij een specifieke periode of kunsthistorisch thema, maar wil het grotere verhaal van de eilandengroep vertellen. „Van de hoogtijdagen van het legendarische Majapahit-rijk, de koloniale overheersing tegenover de Indonesische onafhankelijkheid en de Tweede Wereldoorlog tot de revolutie en het uitroepen van de republiek door Sukarno, het tijdperk Suharto en het huidige Indonesië met al haar beloftes en uitdagingen.”