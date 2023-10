Drama in Gaza maakt duidelijk wat ”menselijk schild” betekent

Wat er precies gebeurde bij de raketinslag op een ziekenhuis in Gaza blijft waarschijnlijk nog lang in nevelen gehuld. Toch wisten veel politieke leiders meteen wie de schuldige was. Oorlog voer je vandaag de dag grotendeels via de media. Daardoor richtte de raket die dinsdagavond neerviel op het ziekenhuis in Gaza vooral schade aan in Israël. Waar blijven nu de verontwaardigde krantenkoppen die Hamas verantwoordelijk stellen voor deze oorlogsmisdaad?