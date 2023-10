Nederlandse en Belgische consumenten zijn door de hoge inflatie steeds voorzichtiger met hun uitgaven aan uitjes in de horeca, en dat merkt groothandelsbedrijf Sligro. De Veghelse onderneming verkocht weliswaar meer in het derde kwartaal, maar de groei was minder sterk dan in voorgaande periodes. Daarbij had het bedrijf ook last van het verdwijnen van meer horecabedrijven omdat ze failliet gaan of worden opgeheven.