Omtzigts NSC wil stikstofbeleid ‘over de kop gooien’ en minder vee

Het Nederlandse stikstofbeleid moet „behoorlijk over de kop gegooid worden”, wil Nederland uit de stikstofcrisis komen. Dat zegt Harm Holman tijdens een verkiezingsdebat in de Achterhoek over landbouw, georganiseerd door de LTO en weekblad Nieuwe Oogst. Holman staat op plek 20 van de kandidatenlijst van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. Toch zal ook de veestapel moeten krimpen, vindt NSC.