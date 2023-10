Gepensioneerden in Nederland dreigen erop achteruit te gaan in de portemonnee als pensioenfondsen de pensioenen binnenkort amper zouden verhogen. „Dat is onaanvaardbaar, ten onrechte en onnodig”, zegt de Koepel Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie van Nederland, in een oproep aan de fondsen om toch met een stevige indexatie te komen.