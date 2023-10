Duizenden bedrijven in ‘wachtrij’ om overvol stroomnet

In grote delen van Nederland is het elektriciteitsnet zo vol dat de komende jaren geen nieuwe bedrijven kunnen aansluiten op het net, meldt demissionair energieminister Rob Jetten. Volgens Netbeheer Nederland staan 6600 bedrijven nu al in de wachtrij: omdat het stroomnet het niet aan kan, moeten zij wachten met de vestiging of uitbreiding van hun bedrijf. Gelderland is een van de provincies waar de problemen het grootst zijn. Daar staan al 1500 bedrijven op de wachtlijst.