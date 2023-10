Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) van Rijkswaterstaat voorziet voor vrijdag extreem laagwater in de Noordzee en de Waddenzee in het noorden van het land. Het gaat om de noordelijke kustsectoren Den Helder, Harlingen en Delfzijl. De havendiensten in het gebied, de scheepvaart en waterbeheerders zijn woensdag gewaarschuwd.