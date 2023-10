Het Amerikaanse besluit om de langeafstandsraketten Army Tactical Missile Systems (ATACMS) naar Oekraïne te sturen was een „ernstige fout die ernstige gevolgen” zal hebben. Dat zei dinsdag de Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, die ook stelde: „De Verenigde Staten blijven aandringen op een directe botsing tussen de NAVO en Rusland.”